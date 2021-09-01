Miniklerin okul heyecanı
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Miniklerin okul heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Miniklerin okul heyecanı Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitime başladı.

Miniklerin okul heyecanı

SAMSUN - Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitime başladı. Okula başlayan miniklerin heyecanları yüzlerinden okunurken, veliler de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün yüz yüze eğitime başladı. Samsun'un birçok noktasında öğrenciler veliler ile birlikte sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu. Okullarda koronavirüs denetimleri üst düzeyde tutulurken, öğrenciler ve veliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uydu.

İlkadım ilçesinde bulunan Kubilay İlkokulu'nda ise sabah saatlerinde öğrenciler ve velileri okula geldi. Minik öğrenciler ilk defa okula gidecekleri ve yeni arkadaşlıklar edinecekleri için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Veliler de pandemiden dolayı biraz endişeli olsa da tüm tedbirleri alarak çocuklarını okula gönderdikleri ifade etti.

Miniklerin okul heyecanı
Miniklerin okul heyecanı
Miniklerin okul heyecanı
Miniklerin okul heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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