Miniklerin hayallerini geliştirmek için bilim ve sanat sınıfı kurdu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Karakuyu köyünde görev yapan ana sınıfı öğretmeni Rümeysa Çevlik, kişisel çabası ve hayırseverlerin yardımıyla içerisinde teleskoptan müzik aletlerine kadar çeşitli materyallerin bulunduğu uzay, bilim ve sanat sınıfı kurdu.

Kadirli ilçesine bağlı 680 nüfuslu Karakuyu köyünde bulunan Karakuyu İlkokulunun ana sınıfı öğretmeni Çevlik, sınıfındaki çocukların uzaya, bilime ve sanata merak ve ilgilerini artırmak için proje başlattı.

Çevlik, okul binasında boşalan iki sınıfı, kendi bütçesinden aldığı malzemeler ve hayırseverlerin desteğiyle sağlanan ekipmanlarla uzay, bilim ve sanat sınıfına dönüştürdü.

Sınıfa giren çocuklar, uzayla ilgili merak ettiklerini görerek ve duyarak öğrenebiliyor, çeşitli materyallerden yapılan "astronot kıyafetleri" giyip kartondan hazırladıkları roketle uzaya çıkma hayalleri kuruyor.

Teleskop ve mikroskopla gözlem yapma şansı bulan öğrenciler, sanat sınıfında da tuvallere resim yapıyor, müzik aletleriyle notaları ve sesleri öğreniyor.

"Çocuklar uzayı çok merak ediyorlar"

Rümeysa Çevlik, AA muhabirine, okulun ortaokul bölümünün kapatılması sonucu boşalan sınıflardan birine "uzay istasyonu" kurarak ilk adımı attığını söyledi.

Bunun çocuklara yeterli gelmediğini görünce daha kapsamlı bir alan için harekete geçtiğini ifade eden Çevlik, "Daha sonra bu iş büyüdü ve kendimizi uzay ve bilim sınıfını yaparken bulduk. Çocuklar uzayı çok merak ediyorlar. Ben de çocukların hayallerini birazcık daha geliştirebilmeleri için fırsat vermek istedim. Onlar neyi merak ediyor, neyi yapmak istiyorlarsa uzay ve bilim sınıfında onları yapmaya çalıştık." dedi.

Çocukların merakını cezbedecek materyalleri sınıfa getirmeye özen gösterdiğini belirten Çevlik, şöyle devam etti:

"Örneğin sınıfımızda bir mikroskobumuz var ve çocuklar istedikleri materyalleri inceleyebiliyorlar. Bir 'uzay istasyonu' kurduk. Aslında oynayarak uzayı keşfetmeye başladılar. Şu an ailelerden de bize olumlu dönüşler başladı. 'Hocam biz artık Merkür'ü, Satürn'ü öğrendik.' diyorlar. Çocuklar evde anne babalarına uzayla ve gezegenlerle ilgili bilgiler götürmeye başladılar. Bu çok keyifli bir süreç. Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar hem de hayallerini bir nebze de olsa yakalama şansı buluyorlar."

Köy okulları çocuklar için "dünyaya açılan kapı"

Çevlik, köy okullarında imkanların kısıtlı olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Köy okullarının, çocuklar için dünyaya açılan kapı olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler ise bu kapıyı açan, aralayanlardır. Çocukların hayal güçlerinin sınırsız olduğunu düşünüyorum ve yapamayacakları hiçbir şey yok. Bu dönemde ufuklarını açabildiğimiz kadar açarsak ne mutlu bize. Bu çocuklarla ilgili umudum da hayallerim de sonsuz. Aralarında 'ressam olacağım, astronot olacağım' diyenler var. Geleceğin astronot, bilim adamı ve sanatçıları belki de bu sıralardan çıkacak. Onlara burada bir hayat kapısını aralamış olduk. İnşallah hepsi hayallerini gerçekleştirme şansı bulur."