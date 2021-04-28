Miniklerin farklı ülkelerin kıyafetlerini giyerek yaptıkları gösteri mest etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Miniklerin farklı ülkelerin kıyafetlerini giyerek yaptıkları gösteri mest etti

Miniklerin farklı ülkelerin kıyafetlerini giyerek yaptıkları gösteri mest etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri tarafından "23 Nisan'da Dünya Çocukları El Ele Şanlı Bayrağımız Göklerde" projesi kapsamında yaptıkları gösteri mest etti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri tarafından "23 Nisan'da Dünya Çocukları El Ele Şanlı Bayrağımız Göklerde" projesi kapsamında yaptıkları gösteri mest etti. Gösteriye farklı ülkelerin kıyafetlerini giyilmesi ayrı bir güzellik kattı.

23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle valilik il kutlama programında yer alan "23 Nisan'da Dünya Çocukları El Ele Şanlı Bayrağımız Göklerde" projesi kapsamındaki gösteri ertelenmişti. Bugün Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde başlayan program Bilecik Valiliği bahçesinde son buldu. Minikler Türkiye'de dahil olma üzere farklı ülkelerin kıyafetlerini giyerek il müdürlüğünden valilik binasına kadar yürüdüler. Bu esnada minikler Türk bayrağı elden ele taşıyarak, giyerek dünya çocuklarını temsil ettiler. Valilik bahçede büyük bir dünya maketinin etrafında bulunan ülke kostümlü çocuklardan biri şanlı Türk bayrağını Vali Şentürk'e teslim ederek, kendisinden dünyanın gönderine çekmesini istedi. Çocuklar '23 Nisan' şarkısı söyleyerek şarkının sonunda ellerindeki kırmızı beyaz uçan balonları gökyüzüne bırakmalarıyla gösteri tamamlanmış oldu. - BİLECİK

Miniklerin farklı ülkelerin kıyafetlerini giyerek yaptıkları gösteri mest etti
Miniklerin farklı ülkelerin kıyafetlerini giyerek yaptıkları gösteri mest etti
Miniklerin farklı ülkelerin kıyafetlerini giyerek yaptıkları gösteri mest etti
Miniklerin farklı ülkelerin kıyafetlerini giyerek yaptıkları gösteri mest etti
Miniklerin farklı ülkelerin kıyafetlerini giyerek yaptıkları gösteri mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk pasaportunu aşağıladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilere adli kontrol
Türk pasaportunu aşağıladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilere adli kontrol
Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Sosyal medyada Türk pasaportunu aşağıladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Aleyna Tilki Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Diego Mesut Özil Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Miniklerin farklı ülkelerin kıyafetlerini giyerek yaptıkları gösteri mest etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:43:11. #1.15#

title