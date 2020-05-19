Miniklerin evde 19 Mayıs coşkusu
Miniklerin evde 19 Mayıs coşkusu Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan minik öğrenciler 19 Mayıs'ı ellerine aldıkları bayraklarla evde kutladı.
19.05.2020 23:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:18
Miniklerin evde 19 Mayıs coşkusu
GAZİANTEP - Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan minik öğrenciler 19 Mayıs'ı ellerine aldıkları bayraklarla evde kutladı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan minikleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evde kutladı. Ellerine Türk bayrağı alan minikler marşlar eşliğinde 19 Mayıs'ı kutladı.
Kaynak: İHA