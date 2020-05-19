Miniklerin evde 19 Mayıs coşkusu
Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan minik öğrenciler 19 Mayıs'ı ellerine aldıkları bayraklarla evde kutladı.
19.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:27
Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan minik öğrenciler 19 Mayıs'ı ellerine aldıkları bayraklarla evde kutladı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan minikler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evde kutladı. Ellerine Türk bayrağı alan minikler marşlar eşliğinde 19 Mayıs'ı kutladı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA