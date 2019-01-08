Minikleri Mutlu Eden Etkinlikler

Çocukların fiziksel ve duygusal gelişimlerine katkı sunmanın yanı sıra el becerilerinin de gelişimine imkan tanıyan organizasyonlar gerçekleştiren Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), minik ziyaretçilerini mutlu eden birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

AVM'nin etkinlik alanında, bir özel kolej ile işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, minik şefler başlarına aşçı şapkası geçirip, üzerlerine de bembeyaz önlüklerini giyerek kurabiye yaptılar. Hamur parçalarını oklavaları ile büyük bir özenle açan çocuklar, daha sonra eğitmenler nezaretinde nefis kurabiyelere şekil verdiler.

Daha sonra, uzman eğitmenler nezaretinde çiçek, rüzgar gülü ve parmak kukla yapmayı da öğrenen minik ziyaretçiler, maske ve yüz boyama etkinliğinde ise gönüllerince eğlendiler. Müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği etkinlik ile tüm ziyaretçiler keyifli dakikalar yaşadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA