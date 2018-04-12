Miniklere Teknoloji Bağımlılığı Semineri

ÇKSM'li çocuklara teknoloji bağımlısı olmamaları gerektiği aşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Yeşilay Manisa Şubesi katkılarıyla düzenlenen seminerde, Çocuk Kültür Sanat Merkezinde eğitim alan çocuklara erken yaşta teknoloji ile iç içe olmamaları gerektiği elektronik eşyalar ile vakit geçirmelerinde gelecekte ne gibi zorluklar çekebilecekleri anlatıldı. Büyükşehir'in minikleri, konuşmacı Esin Türkoğlu'nun sözlerini dikkatle dinledi. Seminere Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Fırat Özcan, Yeşilay Manisa Şubesi Başkanı Salih Fulcun da katılım gösterdi. Kültür Şube Müdürü Fırat Özcan, ÇKSM'li minik öğrencilere Yeşilay'ın katkıda bulunduğu "Doğru besleniyorum, sağlıklı büyüyorum" rozetlerinden hediye etti.