MİNİKLERE ÖZEL TİYATROLAR 18 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR - Haberler
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MİNİKLERE ÖZEL TİYATROLAR 18 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

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MİNİKLERE ÖZEL TİYATROLAR 18 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

MİNİKLERE ÖZEL TİYATROLAR 18 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYORYalova Belediyesi S. Engin ve M. Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek oyun 4-14 yaş arası çocukları kapsayacak.

MİNİKLERE ÖZEL TİYATROLAR 18 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Yalova Belediyesi S. Engin ve M. Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek oyun 4-14 yaş arası çocukları kapsayacak. İki seans olarak 13. 30 ile 14. 30 gerçekleşecektir. Tiyatroya katılacak velilerin aşı kartlarını veya negatif sonuçlu PCR testlerini görevli personellere ibraz etmeleri gerekmektedir. Başvuru için; https://bit. ly/3ywL6WF

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