Miniklere, ormanda eğitim
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Miniklere, ormanda eğitim

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki bir kreş, öğrencilerine ormanda eğitim veriyor.

Miniklere, ormanda eğitim
10.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:39

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki bir kreş, öğrencilerine ormanda eğitim veriyor. Kreş Müdürü Ayşegül Selanik, "Öğrencilerimize orman temelli eğitim yaklaşımıyla esnek, kendine güveni olan, bağımsız ve yaratıcılığa teşvik ediyoruz" dedi.

Normalleşme süreciyle birlikte kreşler tekrar hizmet vermeye başladı. Beyşehir'deki bir kreşte öğrencilere hem açık alan olması hem de bazı yaşam zorluklarını öğrenebilmeleri için ormanlık alanda eğitim verildi. Ormanlık alandaki eğitimi haftada bir veya iki gün yapmayı düşündüklerini belirten kreş müdürü Ayşegül Selanik, şunları söyledi: "Öğrencilerimize orman temelli eğitim yaklaşımıyla esnek, kendine güveni olan, bağımsız ve yaratıcılığa teşvik ediyoruz. Okul bünyesindeki herkesin bütüncül gelişimini desteklemeyi hedefliyoruz. Gözlemlemelerimizde doğa bilinciyle hareket eden öğrencilerimizin yaratıcılık ve özgürlük bilinci daha ön plana çıkıyor. Bu kapsamda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına dikkat çekmek için öğrencilerimizle ormanda kendi sosyal mesafe alanlarını belirlemek için çalışmalar yaptık. Çocuklarımız hem eğlendi hem öğrendi."

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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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