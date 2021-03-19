Miniklere korona virüs mesajı: "Korona değil, biz güçlüyüz"
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Miniklere korona virüs mesajı: "Korona değil, biz güçlüyüz"

19.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:59
Miniklere korona virüs mesajı:

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, 'Korona virüs değil, biz güçlüyüz' spotuyla miniklere korona virüs tedbirlerini anlattı.

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, 'Korona virüs değil, biz güçlüyüz' spotuyla miniklere korona virüs tedbirlerini anlattı.

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, sosyal medya hesaplarından yayınladığı 'Korona virüs değil, biz güçlüyüz' spotuyla çocuklara korona virüsten tedbirlere uyarak korunabilecekleri mesajını verdi. Tüm dünyada etkili olan pandemi dolayısıyla günlerini evlerinde geçiren minikler, farkındalık oluşturan spota ilgi gösterdi. - MANİSA

Miniklere korona virüs mesajı: 'Korona değil, biz güçlüyüz'
Miniklere korona virüs mesajı: 'Korona değil, biz güçlüyüz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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