Miniklere kitap hediye edildi Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve ikinci kez dışarıya çıkan miniklere beledye tarafından kitap dağıtıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve ikinci kez dışarıya çıkan miniklere beledye tarafından kitap dağıtıldı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Bizler belediye olarak miniklerimizi parklarda ziyaret ettik. Şu sıkıntılı süreçte, yaşlılarımızın yanında olduğumuz gibi, öğrenci kardeşlerimize de, iman esaslarını konu alan ve ömür boyu kendilerine lazım olacak bilgileri kapsayan ve zevkle okuyacakları şekilde tasarlanmış, 'Altıntaş'ta aydınlanan minik kalpler' isimli kitapçık hediye ettik. Kitapçığı köylerimizdeki öğrencilerimize de gönderdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA