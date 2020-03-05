Miniklere itfaiye ve AFAD eğitimi

05.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:07

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Gündüz Bakım Evinde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD tarafından anaokulu çocukları ve eğitmenlerine yangın ile ilkyardım ve bilgilendirme eğitimleri verildi.



Eğitimde anaokulu öğrencilerine önce itfaiye personeli Ercan Kabadayı tarafından olası bir yangın esnasında neler yapılması ve yapılmaması gerektiği anlatıldı. Ardından çocuklara ilk yardım konusunda hem eğitici hem de eğlenceli bir çizgi film gösterimi yapıldı. Son olarak itfaiyenin 110 olan numarasının diğer acil durum çağrı merkezleri ile beraber 112 numarası altında birleştiği hatırlatması yapıldı.



Yangın eğitiminin ardından deprem eğitimi için AFAD'da görevli inşaat mühendisi Enis Işık öğrencilere deprem anında ve sonrasında sırasıyla neler yapılması gerektiğini, deprem çantasında neler bulundurulması gerektiğinin bilgisini verdi ve ardından miniklerle deprem tatbikatı gerçekleştirdi.



Eğitimlerin ardından AFAD personeli tüm katılımcılara afet çadırının nasıl kurulması gerektiği uygulamalı olarak öğretti. 4 kişilik bir aileyi içine alabilecek bir çadırın kurumu için üniversitenin güvenlik görevlileri hazır bulundu.



Eğitim miniklerin çadırın içini gezmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.



OMÜ Gündüz Bakım Evi konferans salonunda gerçekleşen eğitime OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Oktay Dinç, Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, üniversitenin güvenlik personeli, anaokulu eğitmenleri ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA