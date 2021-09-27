Miniklere doğa bilinci aşılamak için Kırşehir'de, 6 ülke okulu ortak proje uyguladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'deki anaokulunun da aralarında olduğu 6 Avrupa ülkesindeki okulların öğretmenleri, miniklerin daha çok doğa ile iç içe olması için ortak proje uyguladı.

Kırşehir Menekşe Ahmet Yalçın Anaokulu ile Litvanya, Romanya, Bulgaristan, Letonya ve Slovenya'daki anaokulları, Çocuklar Doğada Projesi hazırladı.

Davetli olarak Kırşehir'e gelen Avrupa'daki 5 farklı ülkeden 11 öğretmen, anaokulu önünde davul zurna eşliğinde oyun havaları ve yöresel müzikle karşılandı.

Türk ve yabancı öğretmenler, minik öğrencilerle düzenlenen etkinliklerde okul dışında oyunlar oynadı, Kaman ilçesindeki Japon Bahçesi, duvarlarında doğa figürleri olan Hamidiye Camisi ve Kapadokya'yı gezdi.

Kırşehir'den de 10 öğretmen farklı zamanlarda farklı ülkelere giderek o okullardaki öğrencilere yönelik doğa etkinlikleri düzenleyecek.

Menekşe Ahmet Yalçın Anaokulu Müdürü Aynur Bayazit, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedef kitlenin çocuklar olduğunu belirterek, farklı ülke öğretmenleriyle bu kapsamda ortak AB projesi hazırladıklarını ifade etti.

Bugünlerde çocukların doğa ve çevre ile bağ kurma konusunda sınırlı fırsatlara sahip olduğunu belirten Bayazit, dışarıda fiziksel olarak aktif oldukları zamandan daha fazlasını televizyon izleyerek ve bilgisayarlarda video oyunları oynayarak harcadıklarını ifade etti.

Doğa ile günlük temas halinde olan çocukların sosyal, psikolojik, akademik ve fiziksel sağlığının olumlu yönde etkilenmesinden yola çıktıklarını vurgulayan Bayazit, şunları kaydetti:

"Bunları göz önünde bulundurarak Litvanya, Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Letonya ve Slovenya'dan okullarda bu projeyi oluşturmak için bir araya geldik. Ana amacımız, çocukların doğada daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak ve doğayla bağ kurmalarında onlara rehberlik edebilmeleri için bilgi ve yetkinlik kazandırmaktır. Bu proje 3-7 yaş arası yaklaşık 900 çocuk, 150 öğretmen ve eğitimciyi dolaylı, 6 ülkeden 11 öğretmen 250 öğrenciyi doğrudan etkilemiştir."