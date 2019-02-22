Miniklere Diş Sağlığı Eğitimi Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği "Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Nesiller" projesi devam ediyor.

Daha sağlıklı nesiller yetişmesi için Karabağlar Belediyesi tarafından yürütülen "Sağlıklı Dişler, Sağlıklı Nesiller" adlı projenin ikinci aşamasına gelindi. Aileleriyle birlikte eğitime katılan çocuklara, ilk aşamada diş sağlığı eğitimi ve diş fırçalama tekniklerinin yanı sıra, öğrencilerin dişlerini düzenli fırçalamaları için takvim verilmişti.

Dişleri korumak için nelere dikkat edilmeli?

Karabağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Emire Çalışır tarafından yürütülen projenin ikinci aşamasında öğrencilere verilen diş fırçalama takvimleri kontrol edildi. Genel bir tekrarla diş sağlığı ve dişlerin fırçalanmasının önemine değinen Çalışır, çocukların dişlerini korumak için nelere dikkat etmeleri konusunda açıklamalarda bulunuldu.

Sertifika verildi

Diş sağlığı eğitiminde sağlık çalışanları tarafından, öğrencilere doğru fırçalama teknikleri uygulamalı olarak da gösterildi. Eğitim sonunda,öğrencilere diş fırçası ve diş macunu dağıtılırken, ayrıca öğrencilere eğitime katılım sertifikası da verildi.

Kaynak: Bültenler