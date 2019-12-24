Miniklere ambulans tanıtıldı
Haberler » Güncel » Miniklere ambulans tanıtıldı - Haber

Miniklere ambulans tanıtıldı

Malatya'da minik öğrencilere ambulans tanıtılıp, hangi durumlarda 112 aranacağı bilgisi aktarıldı.

24.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:11
Miniklere ambulans tanıtıldı

'da minik öğrencilere ambulans tanıtılıp, hangi durumlarda 112 aranacağı bilgisi aktarıldı.


Derme İlköğretim Anaokulunda eğitim gören öğrencilere İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından ana sınıfında eğitim gören minik öğrencilere ambulansın çalışma sistemi görevliler tarafından anlatıldı.


Minik öğrencilere, hangi durumlarda 112 aranacağı, gereksiz meşgul edilmemesi ambulans ekibinin tanıtımı ve ambulansın iç donanımı hakkında bilgi verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler