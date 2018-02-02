Miniklerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Amasya'da anaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine karşı Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerler için giysi, Afrin'deki Suriyeli çocuklar için de oyuncaklardan oluşan paketler hazırladı.

Minik öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları termal içlik, çorap ve oyuncaklardan oluşan paketler ile öğretmenlerince kaleme alınan duygularını yansıtan mektupları, harekata katılan askerlere ve Afrin'de yaşayan çocuklara ulaştırılmak üzere kargo ile Kilis 2. Hudut Taburu Komutanlığına gönderdi.

Okul müdürü Burcu Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin büyük bir istek ve mutlulukla asker ve çocuklar için hazırlık yaptığını söyledi.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve huzuru için harekata katılan TSK personeline moral desteği vermek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini anlatan Bostancı, "Afrin'de yaşayan çocuklarımıza sevgi ve dostluk mesajı göndermeyi hedefledik. Oradaki çocuklara zeytin dalı uzatmak istedik. Askerlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Devletimizin bütün askerlerimizin ihtiyaçlarını karşıladığını biliyoruz. Bizim göndereceğimiz hiçbir şeye ihtiyaçları yok fakat onların yanında bütün benliğimizle olduğumuzu hissettirmek için uygulamayı yaptık." ifadelerini kullandı.