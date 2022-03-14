MİNİKLERDEN TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR. ŞADİ YAZICI'YA 14 MART SÜRPRİZİ

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Yaşları 3 ile 6 arasında değişen ve Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'ne (AÇEM) giden minikler, aynı zamanda doktor olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sürpriz hazırladı. Doktor ve hemşire kıyafetleri giyinen 10 çocuk, Dr. Yazıcı'nın makamına giderek Tıp Bayramı'nı kutladı.

AÇEM'li minikler, Başkan Yazıcı'ya kendi yaptıkları oyuncak steteskopu hediye ederek Tıp Bayramı nedeniyle yazdıkları şiiri okudu. Ayrıca Tıp Bayramı dolayısıyla pasta kestiler. Çocuklar, pasta kesiminin ardından Yazıcı'ya hem doktorluk hem de belediye başkanlığı ile alakalı sorular sordular. Başkan Yazıcı da ziyaretlerinden ötürü miniklere oyuncak hediye etti. Program sırasında AÇEM'li minikler ile Başkan Yazıcı arasında keyifli sohbetler yaşandı. Bir çocuk, Yazıcı'ya bebeklik yıllarında beraber çekindikleri fotoğrafı hediye etti.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Pandemi gibi dünyanın yaşadığı büyük bir kaostan çıktıktan sonra belki de tam çıkmadık ama ben çıktık gibi diyorum artık. Bu dönemde Tıp Bayramı'nı kutlamak gerçekten gurur, onur ve mutluluk verici. Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Hekimlik ve sağlık çalışanı olmak zordur. İnsanların en zor halinde, en zor zamanlarında, en sıkıntılı zamanlarında onların yanında olabilmek, bazen siz bir hastaya müdahale ettiğiniz de yakınlarının bile duramadığı yerde durup o hastaya faydalı oluyorsunuz. İnsani ve İslami olarak yapılabilecek en kutsal mesleklerden bir tanesidir. Hem doktor olduğumdan dolayı gurur duyuyorum. Bütün sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Şahsım ve ülkem adına iyi ki varsınız diyorum' dedi.

'BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR BAYRAM OLDU'

Dr. Yazıcı,? Çocuklar bana sürpriz yaptılar. Benim için çok güzel bir bayram oldu. Zor sorular sordular. Hekimlikle belediye başkanlığını kıyaslıyorlar. Sizin için en zor olan şey nedir, en zor zamanınız hangisiydi gibi sorular sordular. Çocuklar artık milenyum çağında soru sormayı biliyorlar. Daha rahat soru soruyorlar. Özgüvenleri çok yerinde? diye konuştu.