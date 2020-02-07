Miniklerden türküler

07.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:22

Atölye kapsamında mikrofonla tanışan ve Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk ve Türk Sanat Müziği hocalarından ders alan öğrenciler,ilk deneyim performanslarıyla müzisyenlerle taş çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün sanatı topluma yaymak ve geleneksel müziği gençlere sevdirmek adına ilköğretim öğrencilerine yönelik yürüttüğü 'Müzik Atölyesi' eğitim programına bu kez Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Davut Çalışkan İlkokulu 3-E Sınıfı konuk oldu. Öğrencilere önce halk müziği enstrümanları tanıtıldı. Ardından mikrofona başına geçen minikler,dillerden düşmeyen türküleri saz sanatçıları ile birlikte seslendirdi.Atölye çalışmasından büyük keyif alan öğrencilerin solo performansları görülmeye değerdi.

Hayli neşeli geçen etkinlikte öğrencilerin başarılı performansları alkış aldı. Sınıf öğretmeni Elif Durmaz, kendilerine bu imanı tanıyan ve öğrencilerin müzikle buluşmasına zemin hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çakır ve Türk Halk Müziği Bölüm Başkanı Züleyha Savaş ile çocuklara eşlik eden sanatçılara teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler