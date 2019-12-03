Miniklerden not kağıtlarıyla "duyarlılık" çağrısı
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Miniklerden not kağıtlarıyla "duyarlılık" çağrısı

Antalya'da kreş öğrencileri, bir sürücü tarafından engelli park yerine bırakılan otomobile not kağıtları yapıştırarak duyarlılık çağrısında bulundu.

03.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:58
Miniklerden not kağıtlarıyla

'da kreş öğrencileri, bir sürücü tarafından engelli park yerine bırakılan otomobile not kağıtları yapıştırarak duyarlılık çağrısında bulundu.

Uncalı ve Çocuk Kreşi Gündüz Bakım Evi'nin öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Öğrenciler, ellerinde "Engelleri kaldırın", "Engellilere yol değil, sevgi açın", "En büyük engel sevgisizliktir" gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdı.

Öğrenciler, engelli park yerine bırakılan otomobile not kağıtları yapıştırarak duyarlılık çağrısında bulundu.

O sırada bölgede bulunanlar küçük öğrencilere alkışlarla destek verdi.

Kaynak: AA
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