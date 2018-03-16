Miniklerden Mehmetçik'e Koreografili Destek - Antalya

Antalya'da yaklaşık 400 ilk ve ortaokul öğrencisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Türkiye haritası ile Afrin yazısı ve kalp figüründen oluşan görkemli bir koreografi hazırladı.

Serik ilçesindeki Belek Limak İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla bir araya geldi.

Eğitim kurumunun bahçesinde toplanan 360 öğrenci, belirlenen sıraya göre dizilip, Türkiye haritası, Afrin yazısı ve kalp figürü çizdi.

Afrin şehitleri tek tek anıldı

Koreografide öğrenciler Türk bayrağı açtı, öğretmenleri okudukları şiirle Afrin şehitlerini andı.

Dua edilmesiyle sona eren programı izleyen Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler ve öğretmenleri anlamlı koreografiden dolayı kutladı.

Okul Müdürü Nurettin Avcı da, Afrin kahramanlarına destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin sunduğu koreografiyle duygulandıklarını belirten Avcı, "Bizim kalbimiz Afrin kahramanlarımızla. Onların yanında olduğumuzun mesajını vermek istedik. Koreografiye ortaokuldan 320, ilkokuldan 40 öğrencimiz katıldı. Öğrencilerimiz, öğretmenleri gözetiminde bir hafta boyunca hazırlandılar."dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın çok önemli olduğunu ifade eden öğrencilerden Altınay Su Yılmaz ise şunları söyledi:

"Harekata katılan asker ve polislerimize hem manevi hem de maddi destek olmak istedik. Kendi aramızda bir miktar para da topladık. Kalplerimiz onlarla. Koreografide çok duygulandım."

Doğan Kuş, gösteride çok heyecanlandığını vurgularken, Sude Naz Acar "Kendimizle gurur duydum." dedi.