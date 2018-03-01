Miniklerden Mehmetçik'e Anlamlı Ziyaret

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için hazıladıkları şiir, mektup ve giysileri Mardin Jandarma Komutanlığı'a getiren ilkokul ve ana okulu öğrencileri, askerlere duygu dolu anlar yaşattı.

Mardin Artuklu Kayacan İlkokulu ve Özel İlkadım Kreşi öğretmen ve öğrencileri, Afrin'in teröritlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için hazıladıkları şiir, mektup ve giysilerin ulaştırılması için Mardin Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ellerindeki Türk bayrakları ve üzerlerine giydikleri kamuflajlarla komutanlığa giren minikler, renkli görüntüler ortaya koydu. - ANKARA