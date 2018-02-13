Miniklerden Mehmetçiğe 'Komando Yemini' ile Destek

SİVAS'ın Divriği ilçesinde yaşları 9 ila 12 arasında değişen çocuklar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla komando yemini etti.

Divriği Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesindeki çocuklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde PKK/YPG'li teröristlere yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na 'komando yemini' ile destek verdi. Yaşları 9-12 arasında değişen 18 erkek öğrenci, hep birlikte komando yemini etti. Yemin sonunda Türk bayrağı açan öğrenciler Afrin'deki Mehmetçiklere selam gönderdi. Öğrencilerin yemin ederken çekilen görüntüleri ilgi gördü.

- Sivas