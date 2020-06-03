Miniklerden kurallara uymayan yetişkinlere sitem
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Miniklerden kurallara uymayan yetişkinlere sitem

Miniklerden kurallara uymayan yetişkinlere sitem "Böyle giderse biz çocuklar evde kalmaya devam edeceğiz" Van'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre kısa süreli sokağa çıkan çocuklar yetişkinlere sitem etti.

03.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:05

Miniklerden kurallara uymayan yetişkinlere sitem

"Böyle giderse biz çocuklar evde kalmaya devam edeceğiz"

VAN - Van'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre kısa süreli sokağa çıkan çocuklar yetişkinlere sitem etti.

Korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan çocuklar, her çarşamba olduğu gibi bugün de dışarı çıkarak parklara akın etti. Parklarda oyun oynamanın ve bisiklet sürmenin keyfini çıkaran çocuklar, kendilerinin bu sürede kısıtlamalara uyduğunu ama yetişkinlerin kurallara uymadığını belirtti.

Kısıtlı normalleşme planına 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençler, bugün 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabildi. Belediyeler tarafından dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra özellikle minik çocuklar parklara koşarak dışarı çıkmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor. Ebeveynlerinin gözetiminde evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince oynayan çocukların görüntüsü ise renkli anlar sergiliyor.

"Büyüklerimiz kurallara uymuyor"

Parkta bisiklet süren Menesa Sönmez isimli minik ve arkadaşları, yetişkinlerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığından yakınarak, "Yine bir çarşamba günü dışarı çıktık. Ama bakıyoruz ki büyüklerimiz kurallara uymuyor. Maskelerini takmıyor ve sosyal mesafeye de uymuyor. Böyle giderse biz çocuklar evde kalmaya devam edeceğiz. Büyüklerimizden rica ediyoruz, lütfen kurallara uyalım" dedi.

Miniklerden kurallara uymayan yetişkinlere sitem

Kaynak: İHA

Manşet

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