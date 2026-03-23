Miniklerden huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret

Eskişehir'de Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, Tepebaşı Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleşen etkinlikte, Muttalip Anaokulu'nun minik öğrencileri Safiye Gönül Bayar Huzurevi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinleri için hazırladıkları gösterileri sergileyen minikler, büyüklerinin ellerini öperek onlara moral verdi. Renkli görüntülerin oluştuğu programda yaşlılar, küçük misafirleriyle yakından ilgilenerek keyifli vakit geçirdi. Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona ererken; bu tür etkinliklerin çocuklara büyüklere saygı ve vefa duygusunu aşılamak amacıyla düzenlendiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı