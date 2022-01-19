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Miniklerden geri dönüşüm defilesi

Miniklerden geri dönüşüm defilesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri geri dönüşüm defilesi düzenledi.

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri geri dönüşüm defilesi düzenledi.

Çocuklar için oluşturulan defilede minikler geri dönüşüm kostümleriyle sahneye çıktı. Kağıt, plastik, cam ve pil atıklarından oluşan konseptte farkındalık oluşturuldu. Çocuklar, düzenlenen geri dönüşüm defilesinde doyasıya eğlenirken, geri dönüşüm hakkında bir çok önemli bilgi öğrendi. Defileye çıkmadan üzerlerine giyecekleri kostümlerin hazırlanmasında aktif rol oynayan çocuklar, öğretmenleri ve aileleriyle iş birliği içerisinde geri dönüşüm konseptli kostümlerini hazırladı. Hazırlık sürecinde geri dönüşüme uygun ürünleri tanıma fırsatı bulan çocuklar, sordukları sorularla geri dönüşüm üzerine eğlenirken öğrenme fırsatı yakaladı. - KOCAELİ

Miniklerden geri dönüşüm defilesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

geri dönüşüm, Çocuk, Yerel, Haber

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