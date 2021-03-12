Miniklerden esnafa Türk Bayrağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Miniklerden esnafa Türk Bayrağı

12.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:25
Miniklerden esnafa Türk Bayrağı

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulunun öğrencileri kent merkezinde faaliyet gösteren esnafa Türk Bayrağı dağıttı.

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulunun öğrencileri kent merkezinde faaliyet gösteren esnafa Türk Bayrağı dağıttı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği kapsamında minik öğrenciler Türk bayrakları alarak, öğretmenleri eşliğinde kent merkezinde faaliyet gösteren esnafa Türk Bayrağı dağıttı. Miniklere, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Milli Eğitim İl Müdürü Mustafa Sami Akyol da eşlik etti.

Etkinlik hakkında açıklama yapan okul yönetimi, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği kapsamında Öğrencilerde bayrak sevgisi, milli manevi duyguları pekiştirmek, okul öncesi eğitimde farkındalık oluşturmak için yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Miniklerden esnafa Türk Bayrağı
Miniklerden esnafa Türk Bayrağı
Miniklerden esnafa Türk Bayrağı
Miniklerden esnafa Türk Bayrağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Nükhet Duru Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Miniklerden esnafa Türk Bayrağı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:45:33. #1.16#
title