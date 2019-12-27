Miniklerden Başkan Kazım Kurt'a yılbaşı tebriği

27.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:56

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, 'Başkan Dede' dedikleri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yeni yılını kutladı.



Şehir dışından ve Eskişehir'den çok sayıda isimle bir araya gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu kez Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencilerini ağırladı. Başkan Kurt, minikleri makamında karşıladı. Koşarak Başkan Kurt'a sarılan miniklerin ve Başkan Kurt'un mutluluğu ise kameralara yansıdı. Başkan Kurt'a, Başkan Dede olarak hitap eden minikler, kendi elleri ile hazırladıkları "Yeni yılda savaşsız, kavgasız bir dünyada; açlıktan ve yokluktan uzak çocuk kahkahaları çınlasın her yerde diyoruz" yazılı yılbaşı tebrik kartını verdi.



Yeni yıl kartını çok beğenen Başkan Kurt, miniklere teşekkür etti. Çocukların yeni yıl dileklerine gönülden katıldığını söyleyen Başkan Kurt, 2020'nin tüm insanlığa umut, barış ve sevgi dolu bir dünya getirmesini diledi. Ardından da Başkan Kurt ve minikler, günün anısına fotoğraf çektirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA