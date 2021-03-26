Miniklerden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığına ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Miniklerden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığına ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Miniklerden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığına ziyaret

Efeler Aliya İzzetbegoviç İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çiçek üretim sahasını ziyaret ederek çiçek dikmenin inceliklerini öğrendi.

Efeler Aliya İzzetbegoviç İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çiçek üretim sahasını ziyaret ederek çiçek dikmenin inceliklerini öğrendi.

Çocuklara Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli tarafından çiçeklerle ilgili bilgi verilirken çiçek bakmanın sorumluluğunu öğrenmeleri için birer menekşe hediye edildi. Öğrenciler büyükşehir fidanlığında bir taraftan çiçeklerle ilgilenirken bir taraftan da öğretmenlerinden ve Büyükşehir Belediyesi personelinden bitkilerle ilgili bilgi aldı. Çocuklara doğa sevgisi aşılamak için onları toprakla ve çiçeklerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Çocuklarımızın daha mutlu oldukları bir Aydın için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Miniklerden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığına ziyaret
Miniklerden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığına ziyaret
Miniklerden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığına ziyaret
Miniklerden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Fırat
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Miniklerden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığına ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 16:41:42. #1.15#
title