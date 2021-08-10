MİNİKLERDEN ATEŞ SAVAŞÇILARINA TEŞEKKÜR
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MİNİKLERDEN ATEŞ SAVAŞÇILARINA TEŞEKKÜR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de özel bir okulun öğrencileri, Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, orman yangınlarıyla mücadele eden helikopter ve yangın söndürme ekiplerine çiçek verip teşekkür etti.

DENİZLİ'de özel bir okulun öğrencileri, Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, orman yangınlarıyla mücadele eden helikopter ve yangın söndürme ekiplerine çiçek verip teşekkür etti.

Pamukkale ilçesinde özel bir okulun anaokulu ve ilkokul öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya'ya çiçek veren öğrenciler, orman yangınlarıyla mücadele ederek söndüren ekiplere teşekkür etti. Yangın söndürme helikopterini inceleyip, arasöze bağlı hortumu tutup su sıkan öğrenciler, işçilerin yangınlarda nasıl çalıştıklarını da yakından görmüş oldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere tişört ve rüzgar gülü oyuncağı hediye etti.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, orman yangınlarının büyümesindeki en büyük etkenin rüzgar olduğunu belirterek, "Denizli'de Buldan ve Tavas ilçelerimizdeki orman yangınları ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Buldan yangını 3 gün sürdü, halen ekiplerimiz o bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz yarısı da Manavgat ve Milas da bulunuyor. 2 su tankeri ve 14 arasözle yangın devam eden bölgelerde çalışmaya devem ediyorlar. Orman yangınlarının büyümesinde en büyük etken rüzgardır. Normalin üzerinde, farklı yönlerde esiyor. Öğrencilerin ziyaret ederek teşekkür etmeleri bizi sevindirdi. Bizim de ormanları koruma hakkında hedefimiz çocuklardır. Çocuklara pandemi nedeniyle okullarda eğitim veremedik. Bundan sonraki süreçte orman yangınlarından korunmak için eğitimlere daha fazla gayret göstereceğiz" dedi.

MİNİKLERDEN ATEŞ SAVAŞÇILARINA TEŞEKKÜR
MİNİKLERDEN ATEŞ SAVAŞÇILARINA TEŞEKKÜR
MİNİKLERDEN ATEŞ SAVAŞÇILARINA TEŞEKKÜR
MİNİKLERDEN ATEŞ SAVAŞÇILARINA TEŞEKKÜR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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