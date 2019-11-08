Miniklerden Ata'ya saygı

Miniklerden Ata'ya saygı

ANTALYA'da kreş öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü dolayısıyla 'Ata'ya saygı' etkinliğinde buluştu.

08.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:43
Miniklerden Ata'ya saygı

ANTALYA'da kreş öğrencileri, Gazi 'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü dolayısıyla 'Ata'ya saygı' etkinliğinde buluştu.

Adile Teyze Şubesi Toprak&Doğa Özel Eğitim Merkezi'nin 5-6 yaş öğrencileri, Atatürk'ü Anma Günü öncesi 'Ata'ya saygı' etkinliğinde bir araya geldi. Kurum müdürü Ateş Yıldız koordinasyonunda, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, miniklerin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ve karanfil bırakmasıyla sürdü. Atatürk'ü anlatan şiirlerin okunduğu ve şarkıların söylendiği tören, 6 yaş öğrencilerinin saygı duruşuyla son buldu.Meydandan geçen turistlerin de ilgi gösterdiği törende çocuklar, Atatürk'ü çok sevdiklerini söyledi.


Kaynak: DHA
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