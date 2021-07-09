Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz
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Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz

Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde kaymakamlık önünde kurulan randevusuz aşı çadırında aşı yaptıran vatandaşlara, kreşte eğitim gören çocuklar sürpriz yaparak, balon verip teşekkür etti.

VAN'ın Erciş ilçesinde kaymakamlık önünde kurulan randevusuz aşı çadırında aşı yaptıran vatandaşlara, kreşte eğitim gören çocuklar sürpriz yaparak, balon verip teşekkür etti.

Aşı oranını artırmak için çalışmalar devam ederken, Erciş ilçesinde özel bir kreşte eğitim gören çocuklar, farkındalık oluşturmak için kurulan aşı çadırlarını ziyaret etti. Sabah saatlerinde ellerinde balonlarla aşı çadırına gelen çocuklar, ellerindeki balonları aşı yaptıran vatandaşlara vererek, aşı oldukları için teşekkür etti.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi, İlçe Sağlık Müdür Vekili Uzman Dr. Suat Altın, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak şöyle konuştu: "İnsanların çeşitli nedenlerden dolayı aşıya karşı bir direnci var. Biz bu direnci kırmak için belli yerlerde stantlar açıyoruz. Gerek hastanemizde gerek ilçe merkezinde bazı bölgelerde aşı stantları açarak insanları bilgilendiriyoruz. Bugün burada bulunan miniklerimizle birlikte aşı farkındalığı yaratmak üzere bir çalışma yaptık. Aşı olan abilerine, amcalarına balonlar hediye ederek teşekkür ettiler. Erciş ilçemizde genel anlamda yüzde 36,8 aşılanma oranı var. Bu maalesef istediğimiz düzeyde değil. Bizim en az yüzde 70'leri bulmamız gerekiyor. Aksi takdirde toplum bağışıklığından söz etmemiz mümkün değil. Bunun için bizler gece, gündüz sağlık ordusuyla, kolluk kuvvetlerimizle, kaymakamımızla ve ildeki STK'larla büyük mücadele içindeyiz. İlçe olarak hep en iyi yerdeydik ve ben aşıda da bunu başaracağımıza inanıyorum."

Sürpriz yaparak aşı noktasındaki stantlara gelerek vatandaşlara balon verip teşekkür eden minikler, "Haydi büyükler aşıya" diyerek slogan attılar. Çocukları gören vatandaşlar bu anlamlı sürpriz karşısında memnuniyetini dile getirerek, her kesimin aşı yaptırmasını arzu ettiklerini söyledi.


Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz
Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz
Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz
Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz
Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz
Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz
Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz
Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz
Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz
Miniklerden aşı olanlara balonlu sürpriz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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