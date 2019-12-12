Minikler Yerli Malı Haftasını kutladı

12.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:49

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Yerli Malı Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı.



Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, renk renk kartondan yaptıkları üzerine de çeşitli meyvelerin fotoğraflarını yapıştırdıkları taçları taktı. Evlerinden getirdikleri yiyecekler ile renkli bir sofra hazırlayan minikler, bu birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Minikler, güzel ve keyifli bir gün geçirdi.



Minikler, öğretmenleri eşliğinde markete giderek, kendi paraları ile alışveriş yaptılar. Minikleri tasarruf eğitimi kapsamında markete götüren eğitmenler, miniklere paranın nasıl harcanması gerektiğini ve tasarruf kavramını uygulamalı olarak gösterdi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklara, tasarruf ve yerli malı kullanmanın ekonomik açıdan önemi ve yerli malı kullanımının sağlık açısından da faydaları anlatıldı.



Atölye çalışmaları devam ediyor



Öte yandan Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde atölye çalışmaları devam ediyor. Minik öğrenciler, düzenlenen atölye çalışmaları ile farklı etkinlikler yapmanın mutluluğunu yaşadı. Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde düzenlenen atölye çalışmalarında son olarak Oyunpazarı öğrencileri hamur şekillendirme çalışması gerçekleştirdi. Bir grup öğrenci ise köpüklü sularla nefes açma çalışmaları yaptı. Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde ise minikler volkan deneyi ve parkur yarışı yaptı. Keyif dolu bir gün geçiren minkler hem oyun oynadı hem de öğrendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA