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Minikler, Yerli Malı Haftası'nı kutladı

Minikler, Yerli Malı Haftası'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, Yerli Malı Haftası'nı kutlayarak eğlenceli vakit geçirdi.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, Yerli Malı Haftası'nı kutlayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Yerel yönetimler düzeyinde kapsamlı kreş hizmeti veren belediyelerden birisi olan Çankaya Belediyesinin kreşlerinde eğitim gören 3-6 yaş arası çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Yerli Malı Haftası için hazırlıklar yapan ve kreşlerini çeşitli şekillerle süsleyen minikler Yerli Malı Haftası temalı kartondan taçlar takıp ebeveynleri ile hazırladıkları kurabiye, çörek, pastaları yediler. Yerli malının önemine değinilen etkinliklerde çocuklar, eğlenerek öğrendi. Çankaya Belediyesi gün geçtikçe unutulan önemli haftalardan biri olan Yerli Malı Haftası'nı kreşlerinde kutlamaya hafta boyunca devam etti. - ANKARA

Minikler, Yerli Malı Haftası'nı kutladı

Minikler, Yerli Malı Haftası'nı kutladı

Minikler, Yerli Malı Haftası'nı kutladı

Minikler, Yerli Malı Haftası'nı kutladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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