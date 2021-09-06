MİNİKLER YAZ OKULUNDAN MEZUN OLDU
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MİNİKLER YAZ OKULUNDAN MEZUN OLDU

MİNİKLER YAZ OKULUNDAN MEZUN OLDU
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MİNİKLER YAZ OKULUNDAN MEZUN OLDUYalova Belediyesi bünyesinde başlayan yaz okulunda eğitim-öğretim gören kreş öğrencileri mezun oldu.

MİNİKLER YAZ OKULUNDAN MEZUN OLDU

Yalova Belediyesi bünyesinde başlayan yaz okulunda eğitim-öğretim gören kreş öğrencileri mezun oldu. Çocuklara sosyal aktivite sağlayan yaz okulunda toplam 17 çocuk faydalandı. Alanında uzman eğitmenler gözetiminde 4-7 yaş arası çocukları kapsayan yaz okulunda, minikler doyasıya eğlenme fırsatı buldular. 17 çocuk, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kreş bahçesinde düzenlenen törenle yaz okulundan mezun oldular. Çocuklar, sertifikalarını Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Afitab Küçüközdemir, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Melahat Yalçın ve kreşlerde görevli öğretmenlerin elinden aldılar. Tören sonunda çocuklar, aileler ve görevli bulunan personeller toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kaynak: Habermetre

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