Minikler yaşlı kılığına girerek, 'Evde kal Türkiye' mesajı verdi Antalya'nın Serik ilçesinde Anaokulu öğrencileri, yaşlı kılığına girip 'evde kal' mesajı gönderdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Anaokulu öğrencileri, yaşlı kılığına girip 'evde kal' mesajı gönderdi. Miniklerin bu çağrısı, büyük beğeni topladı.

Belkıs Anaokulu öğrencileri, 65 yaş üzeri vatandaşların yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyması için farkındalık oluşturdu. Veliler tarafından çekilen fotoğraflar ile yaşlı kılığına giren öğrenciler 'Evde kal Türkiye' çağrısında bulundular. Sevimli minikler, yaptıkları çağrı ile sosyal yaşamda sosyal mesafeye de dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA