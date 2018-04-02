Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'na Sağlık Desteği

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan iş birliği neticesinde 28 – 31 Mart tarihleri arasında tüm sporcu ve katılımcılara, salon dışında kurulan özel alanda uzman hekimler tarafından sağlık taraması yapıldı.

Şampiyona devam ederken minikleri ziyaret eden Gaziantep İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Turgut, Türkiye Karate Federasyonu başkanı Esad Delihasan ile birlikte dereceye giren sporculara madalyalarını takarak gelecek nesillerin sağlıkla büyümesi için her zaman ve her konuda desteğe hazır olduklarını dile getirdi.