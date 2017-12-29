Minikler Temiz Çevre İçin Klip Hazırladı

Afyonkarahisar Nasreddin Hoca Anaokulunun minik öğrencileri, Değerler Hareketi projesi kapsamında temiz bir çevre için "Yere Tükürme Dünyamı Kirletme" isimli klip hazırladı.





Anaokulunun müdürü Nurşen Tezgiden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi kapamında miniklerin katılımıya video klip hazırladıklarını söyledi.



Çalışmanın temiz bir çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Tezgiden, "İki yıldır öğretmen arkadaşlarımızla ve velilerimizle sık sık çevre konularını görüşüyoruz. Özellikle sokağa tükürülmesinden çok rahatsız oluyoruz. Bazı insanlar hiç sakınmadan bunu yapabiliyor. Biz de bu konuyla ilgili okulumuzda bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmeye karar verdik." dedi.



Tezgiden, klibin okul ve veli dayanışmasıyla hazırlandığını dile getirerek, "Önce İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Çevre Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili öğrencilerimize bilgi verdi. Ardından da öğrencilerin katılımıyla video klip hazırlandı. Toplumda farkındalık oluşturmak istedik. Bu kötü alışkanlığı en az seviyeye indirmeyi amaçladık." diye konuştu.



"İz bırakmak istedik"



Projede görev alan öğretmenlerden Ayşe Nurcan Kaya da öğrencilerinin çevre konusunda çok hassas olduklarını söyledi.



Hazırladıkları kliple hafızalarda iz bırakmak istediklerini anlatan Kaya, şunları kaydetti:



"Sokağa tükürme oranını biraz da olsa azaltabilirsek, daha sağlıklı bir ortam oluşturmuş olacağız. Minik öğrencilerimiz video klip hazırlanırken çok heyecanlandı. İlk deneyimleri olduğu için çok mutluydular. Bana, 'öğretmenim biz videoda çıkınca insanlar bir daha sokağa tükürmeyecek mi' diye sordular. En iyisini nasıl yaparız diye gayret ettiler. Hepsi çevre adına birşeyler yapabildikleri için çok mutlu oldular."