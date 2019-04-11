Minikler Telsiz Başında

Bilecik minik öğrenciler Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Trafik Şube Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne giderek, toplu bir şekilde telsizden kentte görev yapan tüm polislerin bayramını kutladılar.

Bilecik'te eğitim veren Edebali Anaokulu öğrencileri Bilecik Trafik Şube Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne ellerinde çiçeklerle ziyarette bulundular. Minikler görev başındaki polislere gününü kutlamanın yanı sıra, polis telsizinden kentte görev yapan tüm emniyet mensuplarının polis haftasını kutladılar. Öğrencilere meyve suyu ve kurabiye ikram eden polisler, çocuklarla keyifli dakikalar yaşadılar.

"Polis Haftasını ve Polis Teşkilatının 174. yıldönümünü canı gönülden kutluyorum"

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlayan Okul Müdürü Saadet Güzel, "Şehit düşmüş kahraman polislerimize öncelikle Allahtan rahmet dilerken, polis gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere, üstün hizmet anlayışı ve özveri ile ülkemizin dört bir yanında görev yapan teşkilatımızın değerli çalışanlarının Polis Haftasını ve Polis Teşkilatının 174. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum. Emniyet mensuplarımıza da meslek yaşamlarında başarılar diliyorum. Aynı zamanda bu ziyaret için bizlere fırsat tanıyan Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne ve velimiz polis memuru Mustafa Özen'e de teşekkürlerimi sunarım" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA