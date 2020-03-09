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Okul Müdürü, Şehitkamil, Güncel

Minikler sordu Fadıloğlu cevapladı

Zeynep Gençten Anaokulu öğrencileri, okulda uygulamaya koydukları 'Meslekleri Öğreniyorum' projesi kapsamında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun konuğu oldu.

09.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:56
Minikler sordu Fadıloğlu cevapladı

Zeynep Gençten Anaokulu öğrencileri, okulda uygulamaya koydukları 'Meslekleri Öğreniyorum' projesi kapsamında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun konuğu oldu. Minik öğrenciler, Belediye Başkanının görevleri hakkında merak ettikleri soruları Fadıloğlu'na iletti.


Zeynep Gençten Anaokulu öğrencileri, 'Meslekleri Öğreniyorum' projesi kapsamında Okul Müdürü Ramazan Aslan ve sınıf öğretmeni Sıdıka Özpideci ile birlikte Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti. Öğrencileri kapıda karşılayan Fadıloğlu, konuklarıyla yakından ilgilendi.


Daha sonra makama geçen Fadıloğlu ve öğrenciler, bir süre sohbet etti. Minik öğrenciler, Belediye başkanının görevleri hakkında merak ettikleri soruları Fadıloğlu'na yöneltti. Fadıloğlu ise öğrencilere belediye başkanın görevlerini tek tek anlattı. Bir süre daha öğrenciler ve okul yöneticileri ile sohbet eden Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler sundu. Ziyaretin ardından Fadıloğlu, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


"Çocuklarımız için çok güzel bir tecrübe oldu"


Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Zeynep Gençten Anaokulu Öğretmeni Sıdıka Özpideci, "Bu hafta öğrencilerimizle meslekler konusunu işliyoruz. Çocukların merak ettiği bazı meslek dallarıyla ilgili ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugünkü meslek konumuz da belediye başkanının görevleri konusuydu. Bugün sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, bizleri çok iyi şekilde karşıladı. Öğrencilerimiz, merak ettiği soruları başkanımıza iletti. Sağ olsun kendisi de çocuklarımıza belediye başkanının görevleri konusunda gerekli bilgileri aktardı. Çocuklarımız için de çok güzel bir tecrübe oldu. Bu ziyaretin, öğrencilerimizin vizyonuna katkı sağlayacağına inanıyorum. Bundan sonraki günlerde de öğrencilerimize çeşitli meslek dallarını uygulamalı olarak aktaracağız. Bugün bizleri kabul eden değerli başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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