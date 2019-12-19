Minikler Şire Pazarını gezdi

19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:20

Yerli Malı Haftası nedeniyle anaokulu öğrencileri Adıyaman Şire Pazarını gezerek yerli ürünleri yerinde gördü.



Korucular Anaokulu her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası nedeniyle bu yıl farklı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler bu yıl Adıyaman'ın yöresel ürünlerinin satıldığı Şire Pazarını gezdi. Farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin gördükleri ürünler dikkatini çekti.



Pekmezinden pestiline, cevizinden bademine kadar birçok ürünü bir arada gören minik öğrenciler bu farklı etkinlik nedeniyle oldukça eğlendikleri görüldü.



Korucular Anaokulu Müdürü Ayşe Sevinç ise, öğrencilerin yerli ürünleri tanıması ve yöresel pazarda bunları görmesini bu etkinlikte amaçladıklarını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA