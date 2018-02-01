Samsun'un Atakum ilçesinde minikler 'parmak kukla' yapmayı öğrenecek.

Her ay çocukları renkli etkinliklerle buluşturan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) Miniclub, Şubat ayı boyunca minik ziyaretçilerini parmak kukla atölyesine davet ediyor. Yeşilyurt AVM ve Düşevi Oyuncuları işbirliği ile Şubat ayı boyunca her hafta sonu devam edecek parmak kukla atölyesi ile minikler, parmak kukla yaparak el becerilerini geliştirip, grup içerisinde de sosyalleşme imkanı sağlayacak.

AVM'nin fast food katında ücretsiz olarak düzenlenen Miniclub çocuk eğlencesi Şubat ayı boyunca her cumartesi-pazar saat 14.00-18.00 arasında yapılacak. - SAMSUN