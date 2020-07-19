Minikler, park ve bahçe işlerini yaşayarak öğreniyor
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Minikler, park ve bahçe işlerini yaşayarak öğreniyor

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kreşe giden çocuklar, belediyenin park ve bahçelerinde görevlilerle birlikte, çapa, gül budama, bitkilerin bakım ve temizliğini yaptı.

Minikler, park ve bahçe işlerini yaşayarak öğreniyor
19.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:28

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kreşe giden çocuklar, belediyenin park ve bahçelerinde görevlilerle birlikte, çapa, gül budama, bitkilerin bakım ve temizliğini yaptı. 

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, özel bir kreşteki çocuklarla birlikte kentteki park ve bahçelerde aktivitelerde bulundu. Çapa yapıp, gül budayan, bitkilerin bakım ve temizliğini yapan çocuklar yaşayarak öğrenmeye çalışıyor. 

Kreş Müdürü Ayşegül Selanik (28) yaparak, yaşayarak öğrenmenin önemli olduğunu belirterek, "Bizler öğretmenlerimizle okulda eğitim planlarımızı hazırlarken, çocukların yaparak, yaşayarak öğrenebilecekleri ortamlar sunmaya çalışıyoruz. Bu süreçte biz bu haftayı 'İyilik Haftası' olarak belirledik. Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'yle görüşmeler sağladık. Onlar sağ olsunlar bize çok destek oldular. İşin mutfağında burada yaparak, yaşayarak öğrenebilecekleri pozitif öğrenme ortamları hazırladılar çocuklarımız için bizler buraya geldik. Onlar burada iyilik kavramını yerinde öğreniyorlar ve burada ablalarımıza, abilerimize yardımcı oluyorlar. Bitkileri çapalıyorlar, güllerin kurumuş yerlerini buduyorlar, sera kültürünü öğreniyorlar. Buradaki sokak hayvanlarına yardımcı oluyorlar. İyiliği yerinde yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Bu süreç çocuklarımızın öğrenme sürecini daha çok kolaylaştırıyor ve daha kalıcı hale getiriyor. Dört duvar arasında değil de çatısı gökyüzü olan yerler de eğitim ve öğretim amaçlıyoruz hedefliyoruz" diye konuştu.Kreşte eğitim gören minik öğrencilerden Fatma Gökçe, "Bugün buraya geldik. Çiçekleri kontrol ettik. Bir de saksıları içeriye taşıdık. Çiçekleri ekelim diye çapa yaptık. Makasla kurumuş gülleri temizledik. Ormana gittik, tenise gittik, futbol oynadık. Daha sonra bakımını yaptığımız çiçekleri koklayacağız" dedi. Mehmet Han ise, "Buradaki abilere ve ablalara iyilik yaptım. Abilere, ablalara yardım ettim, çiçekleri suladım. Kuruyan gül dallarını kestik. Ekim yaptık, kova doldurduk. Çok eğlenceli bir vakit geçirdik" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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