Minikler pandemi gölgesinde ders başı yaptı
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Minikler pandemi gölgesinde ders başı yaptı

Minikler pandemi gölgesinde ders başı yaptı Pandemi tedbirleri altında başlatılan yüz yüze eğitimin ilk günü okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri ders başı yaptı.

21.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:42

Minikler pandemi gölgesinde ders başı yaptı

SAMSUN - Pandemi tedbirleri altında başlatılan yüz yüze eğitimin ilk günü okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri ders başı yaptı.

Türkiye genelinde okullar bugün çalan ilk ders zili ile açıldı. Samsun'da da yüz yüze eğitimin ilk günü yoğun tedbirler altında başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren aileler çocuklarıyla beraber okulun yolunu tuttu. Öğrenciler okul heyecanıyla bahçeye alınmayı bekledi. Veliler okul çantalarına defter ve kitap harici maske, kolonya ve dezenfektan koydukları çocuklarını derse uğurladı. Bahçe kapısından içeri alınan öğrenciler fiziksel mesafeli bir şekilde sıraya girerek saygı duruşu yaptı ve İstiklal Marşı'nı okudu. Tedbirlerin üst seviyede alındığı Kazım Orbay İlkokulunda öğrenciler sınıflarıyla beraber tek sıra halinde okula alındı. Okul yönetimi tarafından tedbirlere uyulması yönünde sıkça anonslar da yapıldı.

İlk gün ailesinden ayrılmak istemeyerek geri dönen minikler de oldu. Öğretmenleri ve aileleri miniklere okulu sevdirmek adına çaba gösterdi.

Minikler pandemi gölgesinde ders başı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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