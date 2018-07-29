Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.
İlkadım Okçuluk Salonu yanındaki çim sahada gerçekleştirilen şampiyonaya 79 kulüpten 13-14 yaşlarında 447 sporcu katıldı.
Organizasyonda, takım makaralı yay erkek ve kızlarda Marmara Okçuluk Kulübü, takım klasik yay erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü, kızlarda ise Marmara Okçuluk Kulübü birinci oldu.
Makaralı karma takımlarda Gelibolu Yarımada Spor Kulübü, klasik karma takımlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinciliği elde etti.
Bireysel klasik yay erkeklerde Mustafa Buğra Çoban, kızlarda Serra Şatır, bireysel makaralı yay erkeklerde Eren Kırca, kızlarda ise Irmak Yüksel ilk sırayı aldı.
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