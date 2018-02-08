Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası Başladı

Minikler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2018 faaliyet programı arasında yer alan 'Minikler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası' (13-14 yaş gurubu) İlkadım Okçuluk Tesislerinde yapılan açılış seremonisi ile başladı. Şampiyonayı yakından takip eden Samsun Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz sporculara başarılar diledi.

Samsun ev sahipliğinde başlayan şampiyonada Samsun'u temsilen 36 sporcu yarışacak. 38 ilden toplam 480 sporcunun yarışacağı şampiyona 11 Şubat'ta sonlanacak.

Okçuluk Tesislerinde gerçekleştirilen açılış seremonisinde Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Federasyon Genel Sekreteri A. Sirer Aydın, Okçuluk İl Temsilcisi Kadir Günay, sporcular ve veliler yer aldı. - SAMSUN