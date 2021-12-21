Minikler mutluluklarını renklerle anlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minikler mutluluklarını renklerle anlattı

Minikler mutluluklarını renklerle anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gerçekleştirdiği kaliteli sağlık hizmetlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği etkinliklerle de dikkat çeken Medicalpark Gaziantep Hastanesi'nde minikler, mutluluklarını düzenlenen etkinliklte resmetti.

GAZİANTEP (İHA) - Gerçekleştirdiği kaliteli sağlık hizmetlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği etkinliklerle de dikkat çeken Medicalpark Gaziantep Hastanesi'nde minikler, mutluluklarını düzenlenen etkinliklte resmetti.

Medicalpark Hastanesi tarafından hayatı ve mutluluğu çocukların gözünden ifade edebilmek için bu yıl ilk kez pastel boya resim yarışması düzenlendi. Yarışmaya 4-10 yaş arasındaki çocukların katılımı olurken, resim yarışmasının ana teması mutluluk oldu. Çocukların gözünden mutluluğun renklerle anlatılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışma ile pandemi döneminde insanların en çok ihtiyacı olan şeyin mutluluk olduğuna vurgu yapıldı.

Jüri üyelerinin hekimlerden oluştuğu resim yarışması birincisi 6 Yaşındaki Azra Neriman Polat, İkinci 6 yaşındaki Mehmet Çalışkan ve Üçüncünün ise 8 yaşındaki Berra Su Göncü olduğu belirtildi. Birinciye tablet, ikinciye kablosuz kulaklık ve üçüncüye ise hediye çeki hastane başhekimi ve başhekim yardımcıları tarafından takdim edildi. - GAZİANTEP

Minikler mutluluklarını renklerle anlattı

Minikler mutluluklarını renklerle anlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title