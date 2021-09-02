Minikler masalların büyülü dünyasına yolculuğa çıktı

Beylikdüzü Belediyesi, Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği Masal Atölyesi ile çocukları masalların büyülü dünyasıyla buluşturdu.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri oldukça keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan etkinlik boyunca belediyenin hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçirdiği Gezici Hizmet Otobüsleri'nden Mobil Sağlık Aracı ile Gezici Kütüphanesi de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Hem aile hayatına destek hem de çocukların eğitiminde fırsat eşitliğini sağlamak üzere yola çıkan Beylikdüzü Belediyesi, çocukların hayal kurma becerisini artırmak ve kitap okumayı sevdirebilmek amacıyla onları hiç yalnız bırakmadı. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Masal Atölyesi ile çocukların hayal ve oyun kurma becerisini artıracak masal okuma etkinliği gerçekleşti. Kültürel değerlere uygun, geleneksel mimarisiyle rehber olan Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte minikler, masal dinlerken aynı zamanda masalların büyülü dünyasında tatlı bir yolculuğa çıktı. Beylikdüzü Belediyesi kütüphaneleri bünyesinde drama ve masal atölyeleri düzenleyen yazar ve öğretim üyesi Dr. Handan Belivermiş'in eğlenceli anlatımıyla gerçekleşen dinleti çocuklar ve aileleri tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Etkinliğe Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık ile belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi'nin hayata geçirdiği Gezici Hizmet Otobüsleri'nden Mobil Sağlık Aracı ile Gezici Kütüphane de etkinlik boyunca vatandaşlara hizmet verdi.

Çalık: Çocuklara daha güzel bir memleket bırakma sevdası ile çalışıyoruz

Çocukları açık alan etkinliklerinde bir araya getirmeye devam edeceklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bugün enerjisi çok yüksek bir etkinliğin içerisinden bulunduk. Çocuklarımızla birlikte, Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi'nin bahçesinde masal atölyesi gerçekleştirdik. Burada çocuklarımız ve gençlerimiz için kütüphane ve etüt alanlarımız ile bir sahnemiz de olacak. Etkinliklerimizin bir kısmını da Kavaklı mahallemizdeki bu alanda planlayacağız. Çocuklar için ne yaparsak eksik kalır çünkü onlar bizim geleceğimizin teminatı. Biz onlara daha güzel bir memleket bırakma sevdası ile çalışıyoruz, başka hiçbir amacımız arzumuz yok. Çocukların eğitimlerine mümkün olduğunca üst düzeyde destek vermemiz gerekiyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak mümkün olduğunca dezavantajlı mahallelerimiz ile dezavantajlı çocuklarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Onların daha çok bu tür etkinliklerin içerisine girmelerine imkân sağlayacağız. Bu alanlarda ailelere ve çocuklara nefes aldıracağız." ifadelerini kullandı.

"Kitaplar çocukların gelişimine büyük bir katkı sağlıyor"

Çocuklarla düzenli olarak kütüphanelerde etkinlikler düzenlediklerini belirten Handan Belivermiş ise, "Beylikdüzü'nün birçok kütüphanesinde önemli programlar yaptık. Amacımız çocukları kitaplara ve aynı zamanda kütüphanelere çekmek. Kitaplar çocukların bütün gelişim alanlarını destekliyor ve büyük bir katkı sağlıyor. Beylikdüzü Belediyesi bu kapsamda yapmış olduğu etkinliklerle çocukların gelişimine önemli katkı sağlıyor." dedi.

Kaynak: Bültenler