Minikler Kur'an kurslarında hem eğleniyor hem öğreniyorBİTLİS Bitlis'in Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kız Kur'an kursunda minikler hem eğleniyor hem öğreniyor.

BİTLİS (İHA) - Minikler Kur'an kurslarında hem eğleniyor hem öğreniyor

BİTLİS Bitlis'in Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kız Kur'an kursunda minikler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Tatvan'daki Kültür Cami Kız Kur'an Kursunda eğitim gören onlarca çocuk, Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor. Çocuklar bu kurslarda değerler eğitimi altında dini bilgiler öğrenerek saygı, sevgi, ahlak, merhamet, paylaşma ve yardımseverlik gibi güzel alışkanlıklar kazanıyor. Dersler çocukların yaş grubu dikkate alınarak gelişim süreçlerine uygun etkinliklerle işleniyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çocukları Kur'an-ı Kerim ile tanıştıran Kur'an kurslarına ilgi ise her geçen gün artıyor.

Evlerinde dini öğrendiklerini fakat Kur'an kursuna gelerek daha çok pekiştirdiklerini dile getiren kursiyer Dua Enzel Şiringül, "Bitlis Tatvan'da bulunan kız Kur'an kursuna geliyorum. Evimde dini öğreniyorum ama Kur'an kursuna gelerek daha çok pekiştiriyorum. Burada Kur'an-ı Kerim okumayı, tecvidi, meddi muttasılı öğreniyorum. Bu kursta Peygamber Efendimizin hayatını daha çok öğreniyoruz. Toplum içerisindeki davranışlarımızı, nasıl davranmamız gerektiğini, arkadaşlık, paylaşma, namazın farzlarını öğreniyoruz. Bize böyle şeyleri gösterdiği ve emek verdiği için de Rezzan Hocamıza çok teşekkür ediyorum" dedi

Kur'an kursunda edebi, ahlakı öğrendiğini ve Kur'an-ı Kerim okuduğunu belirten kursiyer Elanur Akkaya da, "11 yaşındayım. Hafta içi okula gidiyorum, hafta sonu da Kur'an-ı Kerim kursuna geliyorum. Bu kursta edebi, ahlakı, namaz nasıl kılınır bunları öğrenip, Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Ayrıca bunları öğrenmemize yardımcı olan Rezzan Hocama da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kursta insanlara nasıl davranmaları gerektiğini öğrendiklerini belirten kursiyer Duanur Erensayın da, "12 yaşındayım. Kur'an-ı Kerim kursunda dinimizi, ahlakı, edebi, Elifba, Kur'an tecvidini öğretmenimiz bize öğretiyor. Ona çok teşekkür ederim. Bu kursta Elifba'yı tecvidli okumayı, meddi muttasıl, namazın farzları, abdest almayı, Kur'an nasıl okunur, namaz nasıl kılınır konularında bilgiler aldık" şeklinde konuştu.