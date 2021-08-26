Minikler, Kendi Akıllı Sokağını Kodladı

Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (PAÜ Çocuk Üniversitesi'nin) düzenlediği "Akıllı Sokağımı Kodluyorum" isimli, toplamda 2 hafta süren eğitimlerin sonunda, miniklere katılım sertifikaları takdim edildi.

Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (PAÜ Çocuk Üniversitesi'nin) düzenlediği "Akıllı Sokağımı Kodluyorum" isimli, toplamda 2 hafta süren eğitimlerin sonunda, miniklere katılım sertifikaları takdim edildi.

Teorik eğitimlerde yazılıma girişi ve kodlamanın nasıl yapılacağını öğrenen 9-11 yaş aralığındaki çocuklar, uygulama eğitimlerinde ise el becerilerinin de yardımıyla kendi akıllı sokağını kodladı.

Pamukkale Teknokent Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç'ın yanı sıra Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici, öğretim üyeleri, eğitmenler ve eğitime katılan çocuklar ile aileleri katıldı.

Törende konuşma yapan Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici, eğitime katılan çocukların işleyişi ve uygulamaları adım adım öğrendiklerini hatırlatırken, öğrencilerin tasarımdan montaja her aşamada aktif rol aldıklarını, böylece çocukların özgüvenlerinin arttığını dile getirdi.

Törende konuşma yapan "Akıllı Sokağımı Kodluyorum" isimli eğitimin koordinatörü Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Ovalı, çocukların problem çözme yeteneğinin gelişmesinde bu türden eğitimlerin önemli olduğuna dikkat çekerken, teknolojinin oyun dışında diğer farklı yönlerini çocuklarla buluşturmak istediklerini dile getirdi. Kısa bir süre önce düzenledikleri "Kendi Oyuncağımı Tasarlıyor ve 3D Yazıcılarla Üretiyorum" isimli eğitimle çocukların, edindikleri bilgileri hayal güçleri ve yetenekleriyle bir araya getirdiklerini hatırlattı. Ana amaçlarının, çocukların bu işten zevk alması olduğunu belirten Doç. Dr. Ovalı, kodlamanın temel mantığını öğrencilere kazandırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Çocukların küçük yaşta bu tür eğitimler almasının, yaratıcılıklarının gelişimine olumlu katkıları olacağının altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç ise törende yaptığı konuşmasında çocuklara fırsat verilirse neler başarabileceklerinin bu eğitimlerle bir kez daha görüldüğünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından "Akıllı Sokağımı Kodluyorum" eğitimine katılan çocuklara sertifikaları, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç ve öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

Törenin ardından konuklar, öğrencilerin kodladıkları maket akıllı sokakları inceledi.

Kaynak: Habermetre