Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip hamsi tava yaptı

05.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:24

"Türkiye'mizi tanıyoruz" projesi kapsamında Türkiye'nin bölgelerini tanıyan minikler, yöresel kıyafetler içinde tulum eşliğinde horon oynadı, yöresel yemekleri öğrendiler.



Antalya'nın Serik ilçesinde miniklere Türkiye'nin bölgelerini daha iyi tanımaları amacıyla etkinlik düzenlendi. "Türkiye'mizi tanıyoruz" projesi kapsamında ilk olarak Karadeniz'e yolculuk adı altında, öğrencilere bölge kültürleri tanıtılıyor. Serik ilçesinde bir okulda hazırlanan etkinlik kapsamında coğrafi bölgelerin kültürleri yöresel yiyecek ve ürünlerle anlatılıyor. Etkinlikte minikler, Karadeniz bölgesinin birbirinden ilginç yöresel ve kültürel zenginlikleri uygulamalı olarak tanıma fırsatı buldular



Türkiye'nin kültürel zenginlikleri, mirasları hakkında düzenlenen etkinlikte öğrenciler yöresel kıyafetler içinde hem gönüllerince eğlendi hem de anneleri ile birlikte hazırladıkları yöresel yemekleri tanıttılar. Çocuklar, Karadeniz bölgesine ait tulum ve kemençe eşliğinde yaptığı danslar kimi zaman gülümsetti kimi zaman da hoşça vakit geçirmelerini sağladı.Tanıtım yaptıkları bölgenin halk oyunları ve yöresel kıyafetlerini de giyen öğrenciler, etkinliğin sonunda hep birlikte horon oynayarak eğlencenin de tadını çıkardılar.



Öğrenciler, velilerin destekleriyle bundan sonra da diğer bölgelerin kültürlerini tanımaya devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA